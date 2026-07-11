Wissen Sie, wann Spanien zuletzt verloren hat?

Europameister Spanien darf weiter vom zweiten WM-Titel träumen. Am Freitag zog Österreichs Sechzehntelfinalbezwinger in Los Angeles mit einem 2:1 (1:1) über Belgien ins Halbfinale ein und bekommt es dort am Dienstag (21.00 Uhr MESZ) mit Frankreich zu tun.