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OpenAI-Deal: Microsoft verliert exklusiven Zugang

Digital
28.04.2026 07:18
Microsoft kann Open-AI-Programme über Lizenzen bis 2032 nutzen , den exklusiven Zugang verliert ...
Microsoft kann Open-AI-Programme über Lizenzen bis 2032 nutzen , den exklusiven Zugang verliert der Softwarekonzern aber.(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenige Monate vor dem erwarteten Börsengang räumt OpenAI seinem Investor Microsoft keinen exklusiven Zugang zu seiner Technologie mehr ein. Der ChatGPT-Entwickler kann damit künftig sämtliche Produkte auch an konkurrierende Cloud-Firmen wie Amazon Web Services (AWS) oder Google verkaufen. 

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Microsoft bleibe aber der vorrangige Anbieter von Cloud-Dienstleistungen und könne die OpenAI-Programme über eine Lizenzvereinbarung bis 2032 nutzen, teilte das Start-up am Montag mit.

Der Softwarekonzern gehört zu den frühen Geldgebern von OpenAI und hat bisher mehr als 13 Milliarden Dollar investiert. Gemessen an der 850 Milliarden Dollar schweren Gesamtbewertung von OpenAI ist die Beteiligung inzwischen etwa 230 Milliarden Dollar wert. Zudem muss der Konzern weiteren Angaben zufolge künftig keine Umsatzbeteiligung an OpenAI mehr zahlen.

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Microsoft konnte durch die Exklusiv-Vereinbarung mit dem ChatGPT-Entwickler seine Produkte rasch um KI-Funktionen erweitern. Der Konzern sicherte sich zudem umfangreiche Rechte an den Entwicklungen des Start-ups als Gegenleistung für die Bereitstellung dringend benötigter Rechenkapazitäten.

Die beiden Unternehmen hatten im Rahmen der Umwandlung von OpenAI in eine sogenannte Public Benefit Corporation (PBC) im vergangenen Herbst ihre Zusammenarbeit schon einmal überarbeitet. Damals verlor Microsoft den Status als bevorzugter Cloud-Anbieter. Im Gegenzug buchte OpenAI bei dem Unternehmen Rechenkapazitäten im Volumen von 250 Milliarden Dollar. Darüber hinaus erhält Microsoft bis 2030 20 Prozent der OpenAI-Umsätze.

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