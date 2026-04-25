OpenAI-Chef entschuldigt sich nach Schulmassaker

KI-Unternehmen will Wege finden, „solche Tragödien“ zu verhindern

Nun hat sich OpenAI-Chef Altman mit einem Brief an die Bewohner der Stadt Tumbler Ridge gewandt. „Das tut mir zutiefst leid“, schrieb Altman. Der 41-jährige US-Amerikaner versicherte, dass sein Konzern Wege finden werde, „solche Tragödien“ in der Zukunft zu verhindern. Das Schreiben wurde von der lokalen Nachrichten-Webseite „Tumbler RidgeLines“ veröffentlicht, OpenAI bestätigte die Echtheit des Dokuments.