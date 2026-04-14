Investoren zweifeln an Bewertung von OpenAI

Starker Mitbewerb durch „Claude“ von Anthropic

Anthropic hatte in den vergangenen Monaten mit Zusatzmodulen für die KI „Claude“ für Furore gesorgt. Diese sind auf eng umrissene Aufgaben spezialisiert und schüren Befürchtungen, dass klassische Firmensoftware von Anbietern wie SAP überflüssig werden könnte. Ein „Claude“-Modul kann den Angaben zufolge einen in der Programmiersprache „Cobol“ geschriebenen Code, der auf zahlreichen IBM-Großrechnern läuft, modernisieren.