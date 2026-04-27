Budget in der Zielgeraden, doch wo ist Schellhorn?

Schellhorn vertritt Außenministerin

Das bestätigt Schellhorns Pressesprecher auf „Krone“-Anfrage naturgemäß nicht. Laut ihm nimmt Staatssekretär Schellhorn „aktuell für Österreich am EU-ASEAN Gipfel in Brunei (Asien) teil. Er vertritt dort offiziell die Außenministerin.“ Die Reise sei bereits seit Monaten in Planung gewesen. Auch zu Schellhorns Rolle hat er eine andere Sichtweise: „Als Mitglied des ,Triumvirats‘ mit Finanzminister Markus Marterbauer und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl ist er seit Wochen intensiv in die Budgetverhandlungen eingebunden. Aktuell laufen die Verhandlungen auf Ebene der Parteichefs zusammen.“