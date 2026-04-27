Hälfte der Eltern ließ aus Protest Kinder Zuhause

„Die Hälfte von uns Eltern hat die Kinder am Montag zu Hause gelassen. Die anderen Schüler sind früher als sonst heimgeschickt worden, weil so kein Unterricht möglich war. Wir wollten einfach ein Zeichen setzen, dass es so nicht weitergehen kann“, erzählt eine Mutter aus St. Pantaleon. Der Grund für den Boykott: ein 14-jähriger Amokdroher will zurück in die Schule.