Ein Winter-Neuzugang als großer Derby-Held

Ganz wichtiger Befreiungsschlag von St. Peter/Wimberg im traditionsreichen Lokalduell in Niederwaldkirchen: Die Gäste erzielten nach zweimaligem Rückstand durch einen Triplepack von Alexander Trenkwitz noch ein 3:2 in Niederwaldkirchen. Damit verschaffte sich St. Peter im Abstiegskampf Luft.