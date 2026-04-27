„Ich will nicht pessimistisch wirken, aber …“

Nach einer erneuten Verletzung wollte sich Ahmed Hagag beim World Boxing Cup in Brasilien wieder zurück ins Rampenlicht kämpfen, statt dessen wurde der Braunauer nach zwei Siegen in Runde drei nach einem erlittenen Cut aus dem Turnier genommen. Wieder einmal! Womit die Chancen, vom Heeresport verlängert zu werden, wohl weiter geschrumpft sind.