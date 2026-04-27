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Schillernder Box-Boss

„Ich will nicht pessimistisch wirken, aber …“

Sport-Mix
27.04.2026 18:30
OÖ-Boss Didi Bruckmayr spricht Klartext.
OÖ-Boss Didi Bruckmayr spricht Klartext.(Bild: Krone KREATIV/Privat)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Als Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Punk-Rock-Künstler und seinen Tattoos am ganzen Körper gilt Didi Bruckmayr als einer der schillerndsten Sportfunktionäre Österreichs. Was den 60-Jährigen aber noch auszeichnet: Als OÖ-Box-Präsident nimmt er auch kein Blatt vor den Mund. 

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Nach einer erneuten Verletzung wollte sich Ahmed Hagag beim World Boxing Cup in Brasilien wieder zurück ins Rampenlicht kämpfen, statt dessen wurde der Braunauer nach zwei Siegen in Runde drei nach einem erlittenen Cut aus dem Turnier genommen. Wieder einmal! Womit die Chancen, vom Heeresport verlängert zu werden, wohl weiter geschrumpft sind. 

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