Steirischer Student nach Luxus-Urlaub verurteilt

Es war eine mysteriöse Geschichte: Ein junger Steirer fuhr mit seiner Freundin im Februar auf Urlaub nach Stockholm. Das romantische Hotel hatte das Paar schon im Vorjahr besucht, samt Champagner-Freuden und Paar-Massagen. Allerdings gab es 2025 Probleme mit der Konto-Abbuchung des Studenten. Die Mahnungen soll er ignoriert haben. Eine neuerliche Buchung wurde ihm laut Gericht dann verwehrt. Als er aber einen Screenshot der Überweisung schickte, schien alles zu passen. Die Buchung wurde genehmigt.

Anklage wegen Betrugs

Wieder genoss das Paar einen Liebesurlaub der Extraklasse. Doch dann, nach sieben Tagen am Tag des Check-outs, klickten für den Studenten vollkommen überraschend die Handschellen. Die alte und die neue Rechnung sollen trotz mehrfacher Erinnerung seitens des Stockholmer Hotels nicht beglichen worden sein. Betrug, sagt die Staatsanwaltschaft.