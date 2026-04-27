Steirischer Student nach Luxus-Urlaub verurteilt

Wegen nicht bezahlter Hotelrechnungen wurde ein Student aus der Steiermark im Februar in Stockholm mitten im Luxus-Liebesurlaub mit seiner (nunmehrigen Ex-)Freundin festgenommen. Zwei Monate saß er in Haft, jetzt fiel das Urteil.
Es war eine mysteriöse Geschichte: Ein junger Steirer fuhr mit seiner Freundin im Februar auf Urlaub nach Stockholm. Das romantische Hotel hatte das Paar schon im Vorjahr besucht, samt Champagner-Freuden und Paar-Massagen. Allerdings gab es 2025 Probleme mit der Konto-Abbuchung des Studenten. Die Mahnungen soll er ignoriert haben. Eine neuerliche Buchung wurde ihm laut Gericht dann verwehrt. Als er aber einen Screenshot der Überweisung schickte, schien alles zu passen. Die Buchung wurde genehmigt.
Anklage wegen Betrugs
Wieder genoss das Paar einen Liebesurlaub der Extraklasse. Doch dann, nach sieben Tagen am Tag des Check-outs, klickten für den Studenten vollkommen überraschend die Handschellen. Die alte und die neue Rechnung sollen trotz mehrfacher Erinnerung seitens des Stockholmer Hotels nicht beglichen worden sein. Betrug, sagt die Staatsanwaltschaft.
Strafe in Haft verbüßt
Zwei Monate saß der Student in Haft. Jetzt folgte das Urteil seitens des Stockholmer Gerichts: Bewährung ohne eine bestimmte Strafhöhe (offenbar im schwedischen Recht möglich) plus eine Geldstrafe über knapp 370 Euro, die er mit seiner Haft bereits verbüßt hat.
Seine Grazer Anwältin Julia Halm: „Die fast zwei Monate in U-Haft stehen wohl in keiner Relation zu der schlussendlich verhängten Strafe!“ Inzwischen dürfte er aber zumindest wieder sicher zu Hause sein. Und er wird sich seine Urlaubsdestinationen und Zahlungsmodalitäten künftig hoffentlich besser überlegen.
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