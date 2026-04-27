Volksbefragung für Kommission doch vorstellbar

SPÖ erwartet fertige Reform im Sommer

Während die ÖVP eine Verlängerung befürwortet, geben sich SPÖ und NEOS bisher eher verhalten. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sprach sich erst kürzlich für eine Verlängerung des Zivildiensts aus, die SPÖ sieht das laut „Presse“ etwas anders: „Dass der Zivildienst auf zwölf Monate verlängert werden soll, wird von der ÖVP so gesehen. Das ist aber nicht überall der Fall“, sagte SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer demnach. Er zeigte sich aber dennoch zuversichtlich, dass man „mit der Reform vor dem Sommer fertig ist“. Einig sei man sich etwa, „dass wir die verpflichtenden Milizübungen brauchen“.