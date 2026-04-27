„Der Golfsport war nicht mehr alles für mich“

China ist und bleibt ein guter Boden für Österreichs Golfstars. Nach Markus Briers Sieg 2007 bei den Volvo China Open gewann jetzt auch Bernd Wiesberger dieses Turnier. Dazu holte der Burgenländer auch 2017 in Shenzhen die Siegestrophäe. Unter den vielen Gratulanten nach dem ersten Triumph seit fünf Jahren waren auch Fußball-Teamspieler Christoph Baumgartner, die früheren Ski-Asse Nicole Schmidhofer und Philipp Schörghofer sowie die englische Golf-Ikone Lee Westwood. Vor seinem Start in der Türkei in dieser Woche sprach Bernd Wiesberger im „Krone“-Interview über Stolz, die Gründe für seine mentale Stärke und das Heimturnier in Kitzbühel.