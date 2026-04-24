Shiffrin: „Weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“

„Zu keinem Zeitpunkt unserer Beziehung konnten wir länger als einen Monat an einem Ort bleiben“, spricht Shiffrin über die Herausforderungen des Profisports. Wie lange sich das Paar noch im Skizirkus beweisen möchte, kann die 31-Jährige noch nicht sagen, betont allerdings abschließend: „Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Kinderwunsch ziemlich schnell und plötzlich aufkommt.“