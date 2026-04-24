Shiffrin: „Weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“

Mikaela Shiffrin hat offen über den Wunsch gesprochen, mit Partner Aleksander Aamodt Kilde eine Familie zu gründen. Zwar würde sich das Paar derzeit noch voll auf die sportlichen Ziele fokussieren, das könne sich aber auch sehr schnell ändern, so die US-Amerikanerin.
„Mein Bruder und meine Schwägerin haben gerade ein Baby bekommen. Ich sehe also all die Möglichkeiten. Das ist etwas, das ich möchte. Ich weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“, lässt Shiffrin gegenüber „Vail Daily“ tief blicken.
Herausforderungen im Ski-Zirkus
Die Gesamtweltcupsiegerin und der norwegische Speed-Spezialist sind derzeit schon mit der Vorbereitung auf die neue Saison beschäftigt. Dennoch sind die Pläne für die Zeit nach der Karriere schon präsent, wie die Ski-Queen verrät.
„Zu keinem Zeitpunkt unserer Beziehung konnten wir länger als einen Monat an einem Ort bleiben“, spricht Shiffrin über die Herausforderungen des Profisports. Wie lange sich das Paar noch im Skizirkus beweisen möchte, kann die 31-Jährige noch nicht sagen, betont allerdings abschließend: „Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Kinderwunsch ziemlich schnell und plötzlich aufkommt.“
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