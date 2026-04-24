Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pläne nach Karriere

Shiffrin: „Weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“

Ski Alpin
24.04.2026 14:58
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilden gelten als Traumpaar im Ski-Zirkus.
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilden gelten als Traumpaar im Ski-Zirkus.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mikaela Shiffrin hat offen über den Wunsch gesprochen, mit Partner Aleksander Aamodt Kilde eine Familie zu gründen. Zwar würde sich das Paar derzeit noch voll auf die sportlichen Ziele fokussieren, das könne sich aber auch sehr schnell ändern, so die US-Amerikanerin. 

0 Kommentare

„Mein Bruder und meine Schwägerin haben gerade ein Baby bekommen. Ich sehe also all die Möglichkeiten. Das ist etwas, das ich möchte. Ich weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“, lässt Shiffrin gegenüber „Vail Daily“ tief blicken.

Lesen Sie auch:
Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin
Auf Piste „erwischt“
Ex-Ski-Ass feiert „Dream Team“ Shiffrin und Kilde!
23.03.2026
Holt Gesamtweltcup
In den Armen von Kilde: Freudentränen bei Shiffrin
25.03.2026

Herausforderungen im Ski-Zirkus
Die Gesamtweltcupsiegerin und der norwegische Speed-Spezialist sind derzeit schon mit der Vorbereitung auf die neue Saison beschäftigt. Dennoch sind die Pläne für die Zeit nach der Karriere schon präsent, wie die Ski-Queen verrät.  

Aktuell weilt Mikaela Shiffrin noch mit dem US-Speedteam im Trainingslager.
Aktuell weilt Mikaela Shiffrin noch mit dem US-Speedteam im Trainingslager.(Bild: Screenshot/Instagram_mikaelashiffrin)

„Zu keinem Zeitpunkt unserer Beziehung konnten wir länger als einen Monat an einem Ort bleiben“, spricht Shiffrin über die Herausforderungen des Profisports. Wie lange sich das Paar noch im Skizirkus beweisen möchte, kann die 31-Jährige noch nicht sagen, betont allerdings abschließend: „Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Kinderwunsch ziemlich schnell und plötzlich aufkommt.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
24.04.2026 14:58
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Mikaela ShiffrinAleksander Aamodt Kilde
Familie
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
130.417 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
100.828 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
95.028 mal gelesen
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
991 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
788 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Innenpolitik
Thurnher mit klarer Mehrheit an ORF-Spitze gewählt
680 mal kommentiert
Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher (Bild) zur neuen ORF-Generaldirektorin ...
Mehr Ski Alpin
Pläne nach Karriere
Shiffrin: „Weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“
Er prägte den Skisport
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
Mission Wiederwahl:
Georgien nominiert FIS-Präsident Johan Eliasch
Zwei Kristallkugeln
Stary: „Ich würde mir mehr Wertschätzung wünschen“
Jetzt langer Urlaub
Vonn: „Skifahren? Werde es definitiv wieder tun“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf