Hirnblutung und Kieferbruch! Drama um Rad-Talent

„Großes Glück, dass alles so gut verlaufen ist!“

„Ich musste mich außerdem Operationen unterziehen, um Brüche an Ellbogen und Kiefer zu richten, aber zum Glück sind alle Eingriffe gut verlaufen“, erklärte die mehrfache norwegische Juniorenmeisterin. Der Unfall selbst sei dabei gar nicht besonders dramatisch gewesen, sie habe einfach großes Pech mit dem Ausgang gehabt. Allerdings: „Aber nachdem es so ernst geworden war, hatte ich auch großes Glück, dass alles so gut verlaufen ist“ …