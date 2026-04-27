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Was uns bei der Fußball-WM in Nordamerika erwartet

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
27.04.2026 18:05
Der Fußball-Weltmeister 2026 darf sich nicht nur über den WM-Pokal freuen, er erhält auch eine ...
Der Fußball-Weltmeister 2026 darf sich nicht nur über den WM-Pokal freuen, er erhält auch eine Siegerprämie von 42,7, Millionen Euro.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

48 Nationen, drei Gastgeber, irre Distanzen zwischen den Spielorten, unglaubliche Stadien, Millionen-Prämien und absurde Ticketpreise. Alle Fans, die das Abenteuer in den USA wagen, müssen mit allem rechnen. Bei der Inszenierung gibt es auch wegen US-Präsident Trump Fragezeichen.

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„Ich denke, es ist wahrscheinlich das größte Sportereignis der Welt. Drei Super Bowls an einem Tag über ein ganzes Monat. Es wird die größte Show des Planeten.“ Typisch Donald Trump. Dem US-Präsidenten gehen nie die Superlative aus. Schon gar nicht, wenn er von der Fußball-WM 2026 in Nordamerika spricht.

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