Was uns bei der Fußball-WM in Nordamerika erwartet

„Ich denke, es ist wahrscheinlich das größte Sportereignis der Welt. Drei Super Bowls an einem Tag über ein ganzes Monat. Es wird die größte Show des Planeten.“ Typisch Donald Trump. Dem US-Präsidenten gehen nie die Superlative aus. Schon gar nicht, wenn er von der Fußball-WM 2026 in Nordamerika spricht.