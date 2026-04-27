Brennpunkt Bahnhof: Hat Polizei Lage im Griff?

Landespolizeidirektor Bernhard Rausch betonte es in den vergangenen Wochen immer wieder. Nein, das Gelände rund um den Salzburger Hauptbahnhof sei keinesfalls ein Brennpunkt und Ort übermäßiger Kriminalität, ließ er gleich mehrmals wissen. Blickt man auf die Nacht auf Montag, bekommen diese Schilderungen doch einen arg schalen Beigeschmack.