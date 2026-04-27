Brennpunkt Bahnhof: Hat Polizei Lage im Griff?

Erneuter nächtlicher Einsatz am Salzburger Bahnhofsvorplatz! Mehrere Ukrainer prügelten zwei Männer krankenhausreif. Der Hintergrund des Streits? Rauschgift! Bald steht ein weiterer Bahnhofs-Drogenhändler vor Gericht – und doch betont die Polizei stets: Dieser Ort ist kein Verbrecher-Hotspot ...
Landespolizeidirektor Bernhard Rausch betonte es in den vergangenen Wochen immer wieder. Nein, das Gelände rund um den Salzburger Hauptbahnhof sei keinesfalls ein Brennpunkt und Ort übermäßiger Kriminalität, ließ er gleich mehrmals wissen. Blickt man auf die Nacht auf Montag, bekommen diese Schilderungen doch einen arg schalen Beigeschmack.
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