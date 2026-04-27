Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sperre wegen Asbest

Steinbruch-Betreibern läuft langsam die Zeit davon

Burgenland
27.04.2026 18:58
Lokalaugenschein bei der Abbaustätte in Pilgersdorf
Lokalaugenschein bei der Abbaustätte in Pilgersdorf(Bild: Christoph Miehl)
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

Die von den Sperren betroffenen Betriebe im Burgenland hoffen, dass sie bald wieder aufsperren dürfen. Für sie steht ihr wirtschaftliches Überleben auf dem Spiel. Zudem sind sie überzeugt: Von ihren Abbaustätten und dem Material geht keine Gefahr aus. 

0 Kommentare

Stille im Steinbruch in Pilgersdorf: Seit vier Monaten ist das Gelände gesperrt, die Arbeiten ruhen. Pilgersdorf ist einer der insgesamt vier wegen Asbest geschlossenen Bruchstätten im Burgenland, die auch österreichweit negative Berühmtheit erlangt haben. Der dadurch entstandene Schaden ist gewaltig. Gerhard Horn, Geschäftsleiter der Firma Klöcher-Bau – die für die Standorte Rumpersdorf und Badersdorf zuständig ist – spricht von rund 350.000 Euro nur in den vier Monaten. Für die Gemeinde Pilgersdorf bedeute die Sperre ein Minus von rund 30.000 Euro, sagt auch Bürgermeister Ewald Bürger.

Fast gesamte Belegschaft gekündigt
Die vier Betriebe – sie haben sich zur ARGE Naturgestein zusammengeschlossen – haben mittlerweile fast ihre gesamte Belegschaft gekündigt, nur mehr einzelne sind übrig. Hinzu kommt ein „Rattenschwanz“ an weiteren Betroffenen: Frächter und verarbeitende Firmen. Der Betriebsleiter des Pilgersdorfer Steinbruchs, Frank Eichhorn, zählt unter anderem rund 60 kleinere Betriebe zu seinen Abnehmern. Teilweise stehe deren Zukunft am Spiel, sagt Eichhorn. Denn die Preise sind seit den Sperren merklich gestiegen.

Experte Prof. Kirschbaum sieht keine Gefahr durch die Abbauarbeiten.
Experte Prof. Kirschbaum sieht keine Gefahr durch die Abbauarbeiten.(Bild: Christoph Miehl)

Betreibern könnte der Konkurs bevorstehen
Aber auch die eigene Zukunft steht auf immer wackeligeren Füßen. Auf die Frage, wie lange man es sich noch leisten kann, geschlossen zu halten, lautet die Antwort: „Eigentlich ist das Limit schon überschritten.“ In ein bis zwei Monaten könne es sein, dass der ein oder andere Konkurs anmelden muss, meint Horn.

Messmethode wird angezweifelt
Das müsste nicht sein und auch die Sperre sei nicht gerechtfertigt, sind die Betreiber überzeugt. Ihre Botschaft: Die Steinbrüche und das Material stellen keine Gefahr für die Gesundheit dar. Unterstützung erhalten sie dabei von Professor Martin Kirschbaum, von der RWTH Aachen. Dieser stellt erneut die bisherigen Mess- und Untersuchungsmethoden massiv infrage. Denn die angewandte VDI 3866 sei nur bedingt oder gar nicht geeignet. Anstelle dessen wären die Methoden und Vorgaben der TRGS 517 anzuwenden gewesen. Nicht nur Greenpeace, auch die Behörde hätte mit den falschen Parametern gemessen, ist er überzeugt.

Lesen Sie auch:
Greenpeace übt Kritik, weil das asbesthaltige Material bei Fundorten noch nicht entfernt worden ...
Asbest-Fundorte
Greenpeace: Belastetes Material endlich entfernen
23.04.2026

Belastung in der Luft
Abgesehen davon sage das reine Vorhandensein von Asbest im Gestein noch nichts über die mögliche Belastung in der Luft aus – welche die eigentliche Gefahr darstellt. Und: Der Grenzwert in der EU liege für Arbeitskräfte bei 100.000 Fasern pro Kubikmeter Luft in acht Stunden. In Deutschland und Österreich wurde dieser Wert zuletzt auf 10.000 gesenkt. Darunter müsse man sich überhaupt keine Sorgen machen, erklärt Kirschbaum. Seine Conclusio: Es bestehe keine Gefahr für die Beschäftigten, die Bevölkerung und die Umwelt.

„Da ist irgendwas falsch“
Greenpeace wirft er vor, auf PR und Emotionalisierung ausgerichtet zu sein. Über ein von der NGO veröffentlichtes Foto eines mutmaßlich weißen Asbeststeins meint Kirschbaum: „Das deutet eher auf ein Tempo-Taschentuch hin.“ Auch Eichhorn zweifelt an den „unglaublich hohen Werten“, die kolportiert würden: „Da ist irgendwas falsch.“ Man habe weiter eine aufrechte Genehmigung und habe immer alles getan, was gesetzlich vorgeschrieben war.

Im Steinbruch Pilgersdorf steht derzeit alles still.
Im Steinbruch Pilgersdorf steht derzeit alles still.(Bild: Christoph Miehl)

Probebetrieb könnte Klarheit bringen
Um Klarheit zu erhalten, würden die Abbaustätten nun gerne einen Probebetrieb durchführen, bei dem auch die Belastung in der Luft gemessen werden kann. Entsprechende Anträge seien bereits gestellt worden, bis jetzt habe es aber keine Antwort gegeben.

Bürgermeister Bürger unterstützt ebenfalls die Betreiber: Den Steinbruch in Pilgersdorf gebe es bereits seit 60 Jahren. Es bestehe keine Gesundheitsgefahr, hier werde nur mit der Angst gespielt.

Greenpeace strikt gegen ein Wiederaufsperren
Greenpeace sieht dies naturgemäß anders: Der Asbestschotter hätte gar nicht abgebaut und verkauft werden dürfen. Das habe das Umweltministerium kürzlich klargestellt. Die Steinbruchbetreiber hätten die Verantwortung gehabt, gesundheitsschädigende Stoffe wie Asbest zu analysieren und die Behörde zu informieren, so die NGO. Ein Wiederaufsperren sei „undenkbar“. „Die Steinbruch-Betreiber müssen endlich zur Kenntnis nehmen, dass das Geschäftsmodell Asbestschotter keine Zukunft hat“, betont Herwig Schuster von Greenpeace.

Sperre „alternativlos“
Beim Land ist man sich dem wirtschaftlichen Druck, unter dem die betroffenen Firmen stehen, bewusst. Dennoch: Die Sperre sei aufgrund von „Gefahr in Verzug“ erfolgt und die angeordneten Maßnahmen seien „alternativlos.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
27.04.2026 18:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
5° / 19°
Symbol heiter
Güssing
3° / 20°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
4° / 20°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
4° / 19°
Symbol heiter
Oberpullendorf
3° / 19°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Shiffrin: „Weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“
125.636 mal gelesen
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilden gelten als Traumpaar im Ski-Zirkus. 
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
118.760 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
115.812 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1767 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1206 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
996 mal kommentiert
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
Wiesberger verrät
„Der Golfsport war nicht mehr alles für mich“
DEUTSCHKREUTZ MÄDELS
„Wollen auch Frauen eine Bühne geben“
In Unterrabnitz
Oldtimer-Treffen: „Alte Liebe rostet nicht“
Angebot für Betroffene
Mehr als nur ein Kochworkshop für Krebspatienten
Duft der Steppe
„Die Hüterin“: Ein Wohlgeruch, der Ruhe bringt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf