Steinbruch-Betreibern läuft langsam die Zeit davon

Messmethode wird angezweifelt

Das müsste nicht sein und auch die Sperre sei nicht gerechtfertigt, sind die Betreiber überzeugt. Ihre Botschaft: Die Steinbrüche und das Material stellen keine Gefahr für die Gesundheit dar. Unterstützung erhalten sie dabei von Professor Martin Kirschbaum, von der RWTH Aachen. Dieser stellt erneut die bisherigen Mess- und Untersuchungsmethoden massiv infrage. Denn die angewandte VDI 3866 sei nur bedingt oder gar nicht geeignet. Anstelle dessen wären die Methoden und Vorgaben der TRGS 517 anzuwenden gewesen. Nicht nur Greenpeace, auch die Behörde hätte mit den falschen Parametern gemessen, ist er überzeugt.