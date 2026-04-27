Ganzer Verein kämpft für erkrankten Jung-Kicker

Gipfeltreffen in der Unterliga Mitte! Übelbach und Feldkirchen trafen im „Krone“-Spiel der Runde aufeinander, Zweiter gegen Erster (hier geht‘s zur Tabelle >>). „Eigentlich sind wir über Plan. Unser Ziel war, sich im oberen Drittel festzusetzen“, sagte Übelbach-Obmann Michael Ninaus.