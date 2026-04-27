„Wenn nichts passiert, dann werden wir euch töten“

Nach zwei wilden Drohbriefen an das Linzer Pflegeheim, wo ihr Mann wohnt, musste eine Seniorin (67) auf der Anklagebank am Landesgericht Linz Platz nehmen. Sie habe sich überfordert gefühlt, hätte kein Gehör gefunden und sich nicht anders zu helfen gewusst. Sie bekam schließlich eine Diversion.
Ich war mit der ganzen Situation überfordert. Mein Mann musste von dem Heim immer wieder ins Spital, er hatte Suizidgedanken und ich hatte einfach das Gefühl, nicht gehört zu werden. Ich habe mir dann leider einfach nicht mehr anders zu helfen gewusst.“ So rechtfertigte sich eine Linzerin (67) mit flüsterleiser Stimme am Montag am Landesgericht Linz.
„ ... sonst scheppert‘s“
Dort musste sie auf der Anklagebank Platz nehmen, weil sie im Februar anonym zwei wilde Drohbriefe an Linzer Senioren- und Pflegeheim verschickt hatte. „Wenn nicht bald etwas passiert, wird eine Bombe hochgehen. Wir werden euch töten“, hatte die geringfügig beschäftigte Pensionistin da geschrieben. Die Heimleitung hatte aber schnell eine Idee, wer hinter der anonymen Drohung stecken könnte, da die Dame wenig zuvor einen Beschwerdeanruf mit den Worten: „ ... sonst scheppert’s!“ beendet hatte.
Diversion für 200 Euro
Das erfüllte den Tatbestand der versuchten schweren Nötigung, worauf im Falle einer Verurteilung sechs Monate bis fünf Jahre Haft stehen. Weil die vierfache Mutter aber unbescholten und vollends geständig war, wurde ihr schnell vom Richter eine Diversion angeboten. Weil sie für die Verfahrenskosten in der Höhe von 200 Euro aufkam, wurde das Verfahren eingestellt – vorausgesetzt, in den kommenden beiden Jahren fällt nicht wieder etwas vor.
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