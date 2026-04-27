„Wenn nichts passiert, dann werden wir euch töten“

„ ... sonst scheppert‘s“

Dort musste sie auf der Anklagebank Platz nehmen, weil sie im Februar anonym zwei wilde Drohbriefe an Linzer Senioren- und Pflegeheim verschickt hatte. „Wenn nicht bald etwas passiert, wird eine Bombe hochgehen. Wir werden euch töten“, hatte die geringfügig beschäftigte Pensionistin da geschrieben. Die Heimleitung hatte aber schnell eine Idee, wer hinter der anonymen Drohung stecken könnte, da die Dame wenig zuvor einen Beschwerdeanruf mit den Worten: „ ... sonst scheppert’s!“ beendet hatte.