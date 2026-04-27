Cassata! So machen Sie das Eis des Jahres selbst

Zehn Shops in Wien und zusätzlich zwei am Flughafen Schwechat – die beiden Schwestern Susanna und Cecilia Havmöller haben ihren Traum vom veganen Eis in ein blühendes Business umgesetzt. Seit 20 Jahren leben die beiden „Süßen“ vegan. Mit ihrem Geschäftsmodell sprechen sie aber nicht nur Veganer an. „Viele checken es gar nicht, dass in unserem Eis gar keine Kuhmilch drinnen ist“, sagt Cecilia.