„The Big Bang Theory“-Spin-off startet im Juli

Das genaue Startdatum nannten die Schauspieler der Serie nicht. Bisher ist auch unklar, ob sie im Juli zeitgleich auch in Österreich auf HBO Max zu sehen sein wird oder nicht. Den Titelsong schrieb Danny Elfman, der bereits Musik für „Beetlejuice“ und „Nightmare Before Christmas“ komponierte. Erfunden wurde die Sitcom von Chuck Lorre, Bill Prady und Zak Penn. Lorre und Prady sind die Erfinder von „The Big Bang Theory“, Penn schrieb etwa Drehbücher für die „X-Men“-Filmreihe.