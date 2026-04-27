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„The Big Bang Theory“-Spin-off startet im Juli

Society International
27.04.2026 19:31
Die Sitcom „The Bing Bang Theory“ (Cast im Archivbild) wird im Juli ein Spin-off bekommen.
Die Sitcom „The Bing Bang Theory“ (Cast im Archivbild) wird im Juli ein Spin-off bekommen.(Bild: EPA/MICHAEL NELSON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Juli wird der nächste Spin-off der Sitcom „The Big Bang Theory“ („Die Urknalltheorie, Anm.) erscheinen. Der Streamingdienst HBO Max hat jetzt erste Fotos von „Stuart Fails to Save the Universe“ („Stuart scheitert daran, das Universum zu retten auf Deutsch“, Anm.) auf Instagram geteilt.

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Stuart (Kevin Sussman) löst mit einem Gerät, das die Physiker Sheldon Cooper und Leonard Hofstadter entwickelt haben, versehentlich ein Multiversum-Armageddon aus. Er versucht, die Realität wiederherzustellen, und bekommt dabei Unterstützung von seiner Freundin Denise (Lauren Lapkus), dem Geologen Bert (Brian Posehn) und Physiker Barry Kripke (John Ross Bowie).

Der Comicshop-Betreiber Stuart trat bereits in „The Big Bang Theory“ regelmäßig auf. Ein Spin-off ist ein Ableger eines vorangegangenen Films, Videospiels, Romans oder wie in diesem Fall einer Serie. Elemente wie bekannte Charaktere, Sets oder Geschichten der Hauptreihe werden übernommen. So wird zum Beispiel einem bestimmten Charakter eine eigene Geschichte gewidmet.

Hier sehen Sie die Bilder der Serie:

Der Streamingdienst HBO Max hat nun erste Fotos von „Stuart Fails to Save the Universe“ veröffentlicht. Darauf sind Stuart und seine Freundin sowie Freunde in unterschiedlichen Situationen zu sehen, zum Beispiel in einem ruhigen Moment am Wasser und umgeben von zerstörten Gebäuden sowie bewaffneten Männern.

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Das genaue Startdatum nannten die Schauspieler der Serie nicht. Bisher ist auch unklar, ob sie im Juli zeitgleich auch in Österreich auf HBO Max zu sehen sein wird oder nicht. Den Titelsong schrieb Danny Elfman, der bereits Musik für „Beetlejuice“ und „Nightmare Before Christmas“ komponierte. Erfunden wurde die Sitcom von Chuck Lorre, Bill Prady und Zak Penn. Lorre und Prady sind die Erfinder von „The Big Bang Theory“, Penn schrieb etwa Drehbücher für die „X-Men“-Filmreihe.

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