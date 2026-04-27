Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“

Zu Fahrrinne gedreht

Der Abtransport von „Timmy“ war zuletzt für Dienstag geplant (siehe Video oben). Seit dem Start der privaten Rettungsinitiative kam es aber wiederholt zu Verzögerungen und Planänderungen, unter anderem, weil der Wal sich vor einer Woche nach einem Ansteigen des Wasserpegels selbst in Bewegung gesetzt hatte, später aber wieder festsaß. Daher hat das Team eine Rinne bis zur tieferen Fahrrinne gebaggert, gesaugt und gespült. Am Montagnachmittag hieß es, dass sich der Wal so gedreht habe, dass er perfekt liege.