„Wollen, dass Diana Porsche wieder für uns reitet“

Der österreichische Pferdesportverband wählt am 28. April einen neuen Präsidenten und erstmals seit 15 Jahren gibt es wieder zwei Kandidaten. Die Herausforderer von Elisabeth Max-Theurer wollen unter anderem die Salzburgerin Diana Porsche, die mittlerweile für Ungarn reitet, zurückgewinnen.
Österreichs Reitsportszene blickt am 28. April mit Spannung nach Ansfelden. Denn dort findet die Generalversammlung des heimischen Pferdesportverbands (OEPS) statt und erstmals seit 15 Jahren gibt es bei der Präsidentschaftswahl wieder zwei Kandidaten. Neben Elisabeth Max-Theurer, die das Amt bereits seit 2002 bekleidet, steht auch Herbert Gugganig zur Wahl. Der Steirer ist kein Unbekannter, er war bereits OEPS-Vizepräsident und ist seit 2013 Bürgermeister in der Gemeinde Irdning (das Amt gibt er im Juni ab).
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