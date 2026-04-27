Lichtung im Förder-Dickicht von Wiens Kindergärten

Der Blindflug bei den Förderungen für private Kindergärten in Wien wurde erstmals – ein wenig – durchbrochen: Ein Kostenvergleich mit der städtischen Elementarpädagogik wirft vor allem unangenehme Fragen für private Betreiber auf und soll als Argument für Reformen dienen.
Weiterhin großteils im Blindflug bewegt sich das Rathaus bei den Förderungen für Wiens private Kindergärten. Zumindest gab es im Gemeinderat aber nun erstmals (!) – wenn auch nur mit Zahlen von 2023 – Angaben dazu, wie viel die Stadt für jedes Kind in einem privaten Kindergarten zuschießt, nämlich 9088 Euro jährlich.
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