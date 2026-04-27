Lichtung im Förder-Dickicht von Wiens Kindergärten

Weiterhin großteils im Blindflug bewegt sich das Rathaus bei den Förderungen für Wiens private Kindergärten. Zumindest gab es im Gemeinderat aber nun erstmals (!) – wenn auch nur mit Zahlen von 2023 – Angaben dazu, wie viel die Stadt für jedes Kind in einem privaten Kindergarten zuschießt, nämlich 9088 Euro jährlich.