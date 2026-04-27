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9088 Euro pro Kind

Lichtung im Förder-Dickicht von Wiens Kindergärten

Wien
27.04.2026 18:30
Private Kindergartenbetreiber kommen die Wiener Steuerzahler nur auf den ersten Blick billiger ...
Private Kindergartenbetreiber kommen die Wiener Steuerzahler nur auf den ersten Blick billiger als städtische Kindergärten.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Der Blindflug bei den Förderungen für private Kindergärten in Wien wurde erstmals – ein wenig – durchbrochen: Ein Kostenvergleich mit der städtischen Elementarpädagogik wirft vor allem unangenehme Fragen für private Betreiber auf und soll als Argument für Reformen dienen.

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Weiterhin großteils im Blindflug bewegt sich das Rathaus bei den Förderungen für Wiens private Kindergärten. Zumindest gab es im Gemeinderat aber nun erstmals (!) – wenn auch nur mit Zahlen von 2023 – Angaben dazu, wie viel die Stadt für jedes Kind in einem privaten Kindergarten zuschießt, nämlich 9088 Euro jährlich.

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