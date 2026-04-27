Prozessauftakt für „falschen Zahnarzt“

Der Angeklagte bekennt sich nicht schuldig. Er sei unter anderem Mitglied der Österreichischen Gesellschaft ästhetischer Zahnheilkunde. „Ich habe etliche Kurse und Vorträge auf Universitäten abgehalten und wurde deshalb von dieser Gesellschaft eingeladen.“ Mitglied der österreichischen Zahnärztekammer zu werden, sei nie seine Intention gewesen. Er habe selbstständig werden wollen und sich vor allem auf Demonstrationen wie etwa das Anbringen von Veneers konzentriert. Den Vorhalt, wonach Dokumente aufgefunden worden waren, die dem Angeklagten den Doktortitel attestierten, bezeichnet der 55-Jährige als „Schwachsinn“ und schiebt den Schwarzen Peter einer ehemaligen Praktikantin zu: „Die hat sich sehr für Grafik interessiert und an Dokumenten herumprobiert. Wahrscheinlich hat sie den Titel hinzugefügt.“ Sie sei daraufhin entlassen worden.