DJ Ötzi besiegt seine große Angst vor Tieren

Er steht seit Jahrzehnten auf den größten Bühnen, bringt Hallen zum Beben und seine Fans mit Hits und guter Laune zum Mitsingen. Doch wenn es um Tiere ging, war DJ Ötzi, alias Gerry Friedle, lange Zeit nicht ganz so mutig wie im Rampenlicht. Der Musiker hatte Respekt – ja, sogar Angst – vor Tieren. Umso bemerkenswerter ist, was sich nun auf Gut Aiderbichl abspielte: Der Schlager-Star stellte sich bereits vor einigen Jahren seiner Scheu, zeigte Herz und Mut und übernahm sogar die Patenschaft für zwei ganz besondere gerettete Tiere.