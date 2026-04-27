DJ Ötzi besiegt seine große Angst vor Tieren

Schlager-Star DJ Ötzi zeigt ein Herz für Vierbeiner. Nein, nicht nur für Hunde, sondern auch für Alpakas und Lamas. Auf Gut Aiderbichl wurden die tierischen Patenkinder des „Tirol“-Interpreten getauft. Und das, obwohl dieser noch vor einiger Zeit gar nicht so ein Tier-Fan war . . .
Er steht seit Jahrzehnten auf den größten Bühnen, bringt Hallen zum Beben und seine Fans mit Hits und guter Laune zum Mitsingen. Doch wenn es um Tiere ging, war DJ Ötzi, alias Gerry Friedle, lange Zeit nicht ganz so mutig wie im Rampenlicht. Der Musiker hatte Respekt – ja, sogar Angst – vor Tieren. Umso bemerkenswerter ist, was sich nun auf Gut Aiderbichl abspielte: Der Schlager-Star stellte sich bereits vor einigen Jahren seiner Scheu, zeigte Herz und Mut und übernahm sogar die Patenschaft für zwei ganz besondere gerettete Tiere.
Am Sonntag besuchte der „Tirol“-Star Gut Aiderbichl bei Salzburg. Der Anlass: Die Taufe seiner zwei Patentiere: einer geretteten Alpaka-Dame namens Toni und eines geretteten Lamas, die auf dem Gnadenhof ein Zuhause gefunden haben.
Ein schwarzes Alpaka wickelte ihn „um den Huf“
Ganz besonders hat es DJ Ötzi eine schwarze Alpaka-Dame namens Toni angetan. Mit ihren großen, ausdrucksstarken Augen soll sie den Sänger sprichtwörtlich „um den Huf“ gewickelt haben. Aus anfänglicher Unsicherheit wurde Neugier, aus Respekt wurde Nähe – und schließlich eine Patenschaft.
Ganz schön mutig, wenn man bedenkt, dass diese für ihr Spucken bekannt sind. Doch die Taufe ging ohne Zwischenfälle über die Bühne und die Angst des Schlager-Stars war glücklicherweise unberechtigt.
Gut-Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber brachte es auf den Punkt: „Auf Gut Aiderbichl verlor Gerry Friedle seine Angst vor Tieren“, er. „Heute lebt sogar ein Hund in seiner Familie.“ Und was für einer. Friedles Tochter Lisa-Marie spricht von Hund Louis in den höchsten Tönen, bezeichnet ihn sogar als ihr eigenes Kind.
Für Besucher gab es an dem Tag nicht nur tierische Begegnungen, sondern auch eine exklusive Signierstunde mit dem beliebten Entertainer. DJ Ötzi präsentierte sein neues Album „Öha!“. Mit seiner neuen Musik gewährt er persönliche Einblicke in sein Leben – passt hervorragend zum Tag auf Gut Aiderbichl, auf dem sich der Sänger ebenfalls von seiner persönlichen Seite zeigte.
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