Projekt Akutpflege soll Gesundheitssystem schonen

„Hilfe vor Ort statt Transport“, betitelte Gesundheits-LR Cornelia Hagele am Montag die Akutpflege Tirol. Diese soll künftig unnötige Rettungstransporte verhindern. Konkret: Wenn Menschen medizinische Hilfe oder Pflege benötigen, für die kein Krankenhaus- oder Arztbesuch notwendig ist, soll eine Person, die sowohl zum Notfallsanitäter als auch zur Diplompflegekraft ausgebildet ist, zu ihnen kommen und sie in ihren eigenen vier Wänden versorgen.