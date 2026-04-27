Wie sich die „Zusatzpension für alle“ auswirkt

Die Arbeitnehmer mussten in den vergangenen Jahren große Kaufkraftverluste hinnehmen. Jeden Monat zahlt der Arbeitgeber 1,53 Prozent des Lohns in eine Abfertigungskasse ein, die das veranlagt. Wegen sehr strenger Rahmenbedingungen ist die Rendite aber letztlich mickrig, in den vergangenen Jahren waren es 1,54 Prozent jährlich, weniger als die Inflation – das ergibt einen Kaufkraftverlust.