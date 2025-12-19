Wieso Server in Europa kein Schutz vor Trump sind

Wenn die Rechner, auf denen sie verarbeitet werden, in Europa stehen, sind die Daten der Europäer sicher – oder? Nach diesem Motto fahren „Big Tech“-Konzerne aus den USA jenseits des Atlantiks seit einigen Monaten eine Imagekampagne und eröffnen in Europa eine neue Serverfarm nach der anderen. Das soll das durch Trumps Politik beschädigte Vertrauen in ihre Dienste wiederherstellen und für Office-Abos und Cloud-Dienste zahlende Kundschaft besänftigen. Es ist aber Augenauswischerei.