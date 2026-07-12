Netzwerk soll Bursch zu Straftaten erpresst haben

Welche Kreise die Suche nach einem Bombendroher in Neuhofen an der Krems ziehen würde, konnte keiner ahnen. Nach einem Anruf kam relativ schnell der Schüler M. (14) ins Visier der Ermittler. „Er soll in der NMS Neuhofen angerufen und angekündigt haben, dass Bomben im Schulgebäude sind“, berichtet Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Auch wegen versuchter schwerer Erpressung wird ermittelt. Nicht nur das, sondern auch vier eingeschlagene Autoscheiben in der Marktgemeinde habe der Bursch bei seiner Befragung quasi ungefragt zugegeben.