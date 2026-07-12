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Staatsanwalt ermittelt

Netzwerk soll Bursch zu Straftaten erpresst haben

Oberösterreich
12.07.2026 10:00
Der 14-Jährige sollte die Taten mit dem Handy mitfilmen.
Der 14-Jährige sollte die Taten mit dem Handy mitfilmen.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Ein 14-jähriger Schüler steht im Verdacht, zahllose Straftaten verübt zu haben – darunter eine Bombendrohung gegen eine Schule und mehrere Sachbeschädigungen. Doch der Verdächtige soll gleichzeitig auch Opfer sein. Denn im Hintergrund würde ein Online-Netzwerk agieren, das Jagd auf labile Jugendliche macht.

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Welche Kreise die Suche nach einem Bombendroher in Neuhofen an der Krems ziehen würde, konnte keiner ahnen. Nach einem Anruf kam relativ schnell der Schüler M. (14) ins Visier der Ermittler. „Er soll in der NMS Neuhofen angerufen und angekündigt haben, dass Bomben im Schulgebäude sind“, berichtet Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Auch wegen versuchter schwerer Erpressung wird ermittelt. Nicht nur das, sondern auch vier eingeschlagene Autoscheiben in der Marktgemeinde habe der Bursch bei seiner Befragung quasi ungefragt zugegeben.

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