Frau mit Kinderwagen wollte Gleise überqueren: tot

In dem Zug, der nach einer Notbremsung stehen blieb, saßen 43 Fahrgäste. Niemand der Passagiere wurde beim Unglück verletzt. Bei dem Bahnübergang gibt es eine Ampel, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es ist noch nicht klar, ob die Frau die Gleise bei Rot überquert hat. Das müssen die Behörden erst prüfen.