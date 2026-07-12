Tochter (2) gerettet
Frau mit Kinderwagen wollte Gleise überqueren: tot
Am Samstag ist im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ein schrecklicher Unfall passiert. Eine Frau überquerte mit einem Kinderwagen die Gleise und wurde dabei von einem Zug erfasst. Die 26-Jährige konnte das Leben ihrer kleinen Tochter (2) gerade noch retten, sie selbst starb.
Am Samstag überquerte die junge Mutter westlich von Heilbronn in Leingarten die Zuggleise an einem Bahnübergang. Der Zugführer machte noch eine Notbremsung, doch es war zu spät. Die 26-Jährige wurde vom Zug erfasst und wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte.
Das Leben ihrer kleinen Tochter konnte die Mutter aber noch retten. „Im letzten Moment stieß die Frau den Kinderwagen von den Gleisen“, sagte ein Polizist zur „Bild“-Zeitung. „Das Mädchen im Kinderwagen blieb glücklicherweise unverletzt“, berichtete er.
In dem Zug, der nach einer Notbremsung stehen blieb, saßen 43 Fahrgäste. Niemand der Passagiere wurde beim Unglück verletzt. Bei dem Bahnübergang gibt es eine Ampel, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es ist noch nicht klar, ob die Frau die Gleise bei Rot überquert hat. Das müssen die Behörden erst prüfen.
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