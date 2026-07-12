Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tochter (2) gerettet

Frau mit Kinderwagen wollte Gleise überqueren: tot

Deutschland
12.07.2026 10:25
Es ist noch nicht klar, ob die Frau bei Rot über die Gleise gegangen ist. (Symbolbild)
Es ist noch nicht klar, ob die Frau bei Rot über die Gleise gegangen ist. (Symbolbild)(Bild: RONALD RAMPSCH – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Samstag ist im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ein schrecklicher Unfall passiert. Eine Frau überquerte mit einem Kinderwagen die Gleise und wurde dabei von einem Zug erfasst. Die 26-Jährige konnte das Leben ihrer kleinen Tochter (2) gerade noch retten, sie selbst starb.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Samstag überquerte die junge Mutter westlich von Heilbronn in Leingarten die Zuggleise an einem Bahnübergang. Der Zugführer machte noch eine Notbremsung, doch es war zu spät. Die 26-Jährige wurde vom Zug erfasst und wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. 

Das Leben ihrer kleinen Tochter konnte die Mutter aber noch retten. „Im letzten Moment stieß die Frau den Kinderwagen von den Gleisen“, sagte ein Polizist zur „Bild“-Zeitung. „Das Mädchen im Kinderwagen blieb glücklicherweise unverletzt“, berichtete er.

Lesen Sie auch:
Das Auto stürzte zehn Meter über die Böschung auf die Gleise.
Wegen Sekundenschlafs
79-Jähriger landete nach Unfall auf Bahngleisen
22.06.2026

In dem Zug, der nach einer Notbremsung stehen blieb, saßen 43 Fahrgäste. Niemand der Passagiere wurde beim Unglück verletzt. Bei dem Bahnübergang gibt es eine Ampel, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es ist noch nicht klar, ob die Frau die Gleise bei Rot überquert hat. Das müssen die Behörden erst prüfen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutschland
12.07.2026 10:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf