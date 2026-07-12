110 Prozent Förderung

Stellen wir uns vor, die Bundesregierung ermuntert uns, das eigene Haus oder die eigene Wohnung thermisch zu sanieren, und bietet dafür folgende Unterstützung an: Wer 100.000 Euro investiert, erhält eine Förderung von 110.000 Euro. Ja, genau: Man verdient dabei noch Geld. Sie meinen, das sei eine Schnapsidee und unsere Regierung würde so etwas niemals machen? Vermutlich haben Sie recht.