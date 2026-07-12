Zwischen FPÖ-Werbevideo und Vorarlberger Realität

„Krone“: Die meisten Hohenemser dürften Sie als ehemaligen Vizebürgermeister der Nibelungenstadt gut kennen. Für jene, die in den anderen 95 Gemeinden leben, die Frage: Wer ist der neue Landesrat?

Markus Klien: In Hohenems kennt man mich vor allem durch meine Zeit als Vizebürgermeister und mein Engagement im Sportressort. In der Vergangenheit war ich bei unzähligen Jahreshauptversammlungen verschiedenster Vereine, weil mir der direkte Draht zur Bevölkerung wichtig ist. Privat mag ich es traditionell: Ich bin Hobby-Imker mit fünf Bienenvölkern, brenne leidenschaftlich gerne Schnaps in meiner Garage und gehe in den Bergen wandern. Die Alpe Gsohl und die Hohe Kugel sind mein perfekter Ausgleich zum Abschalten. Zudem bin ich Mitglied einer Jasser-Runde, mit deren Mitgliedern ich auch Fußball schaue.