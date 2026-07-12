Halbfinale komplett – Hey Jude & Viva Argentina!

Die englischen Fans singen nach jedem Sieg gemeinsam mit dem Team den Song „Wonderwall“ von Oasis. Nach dem Bellingham-Doppelpack im Viertelfinale gegen Norwegen könnte „Hey Jude“ von den Beatles zum neuen Erfolgshit werden. Hitverdächtig ist auch das argentinische Nationalteam, die sich gegen die Schweiz schwer tun und trotzdem wieder auf Finalkurs sind. In „Sportkrone Inside“ gibt es alle News zur laufenden Weltmeisterschaft.