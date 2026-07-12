Maierhofer: „Die großen Spiele sind für ihn“

Jude Bellingham markiert im Viertelfinale gegen Norwegen seine Turniertreffer fünf und sechs und schießt die Three Lions ins Halbfinale gegen Argentinien. Die Gauchos zittern sich gegen hartnäckige Schweizer weiter, erst in der Verlängerung fällt die Entscheidung. Im Krone WM-Studio erhalten Sie alle Updates zur Endrunde!