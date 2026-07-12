Trainer vermuten Willkür beim „Tier-Führerschein“

Der seit Juli verpflichtende Sachkundenachweis für Tierhalter soll Spontankäufe verhindern und langfristig für mehr Tierwohl sorgen. Nur fehlt das Angebot für Kurse in Kärnten – und das offenbar auch, weil sie kaum einer anbieten darf.
„Ich selbst bin hauptberuflich selbstständige Hundetrainerin in Kärnten und habe bei der Kärntner Landesregierung einen Antrag auf Ermächtigung zur Abhaltung von Sachkundekursen für Hunde eingebracht, sowohl für Theorie- als auch für Praxiseinheiten. Bislang wurde mir kein konkreter Mangel meines Antrages mitgeteilt“, schreibt eine selbstständige Hundetrainerin aus Kärnten als Reaktion auf „Krone“-Berichte. Und sie ist nicht die einzige, der es so geht.
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