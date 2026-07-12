Trainer vermuten Willkür beim „Tier-Führerschein“

„Ich selbst bin hauptberuflich selbstständige Hundetrainerin in Kärnten und habe bei der Kärntner Landesregierung einen Antrag auf Ermächtigung zur Abhaltung von Sachkundekursen für Hunde eingebracht, sowohl für Theorie- als auch für Praxiseinheiten. Bislang wurde mir kein konkreter Mangel meines Antrages mitgeteilt“, schreibt eine selbstständige Hundetrainerin aus Kärnten als Reaktion auf „Krone“-Berichte. Und sie ist nicht die einzige, der es so geht.