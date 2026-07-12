Diese Tipps bekam Bellingham von seiner Mutter

Bellingham äußerte sich zu der Szene nicht, er habe es nicht genau gesehen. Die FIFA pochte darauf, dass der Chip im Ball keine Berührung aufgezeichnet habe, die Szene also nicht so passiert sein kann. Die Norweger und auch die TV-Aufnahmen lassen einen anderen Rückschluss zu. „Also ich würde eher den Norwegern glauben als der FIFA“, sagte Englands Ex-Nationalspieler Gary Neville. In der Verlängerung war Bellingham nach einem Patzer von Nyland erneut zur Stelle. „Das war eine Weltklasse-Leistung von einem Weltklasse-Spieler“, befand sein Trainer Thomas Tuchel.