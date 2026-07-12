„Werden über das Kabel reden, bis wir tot sind“

Keine Langeweile mit Norwegen

„Ich hoffe, dass der Sommer ‘26 für alle in Ordnung war und dass wir gemeinsam etwas Gutes erreicht haben. Wir haben fantastische Unterstützung aus ganz Norwegen erhalten und sind den hohen Erwartungen gerecht geworden – darauf bin ich wirklich stolz“, sagte Solbakken, der bei der letzten WM-Teilnahme seines Landes vor 28 Jahren selber noch Spieler war. „Wir haben gesagt, dass wir nach den fantastischen Qualifikationsspielen bei der WM noch einen Gang zulegen würden, und das ist uns gelungen. Die Jungs haben das geschafft. Wir waren nun sechseinhalb Wochen gemeinsam hier. Ich habe nicht den Eindruck, dass sich die Leute auch nur eine Sekunde lang gelangweilt haben.“