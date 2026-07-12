Enger Trump-Verbündeter stirbt überraschend

Der republikanische US-Senator und enge Trump-Vertraute Lindsey Graham ist tot. Er starb im Alter von 71 Jahren nach einer kurzen, schweren Krankheit. Graham war bekannt für seine enge Beziehung zu US-Präsident Donald Trump.
Das Büro des republikanischen US-Senators Lindsey Graham hat am Sonntagmorgen seinen Tod offiziell bestätigt. Graham starb nach einer „kurzen und plötzlichen Erkrankung.“ „Senator Grahams Familie freut sich in dieser Zeit über Gebete und bittet um Privatsphäre während dieser unglaublich schwierigen Phase“, fügte sein Büro hinzu.
Zu Beginn seiner langen politischen Karriere war Graham ein lauter Kritiker von US-Präsident Donald Trump. Doch er wurde im Laufe der Zeit zu einem der loyalsten Verbündeten von Trump.
Graham vertrat in der Außenpolitik eine harte Linie gegenüber Russland und dem Iran. Noch am Samstag hatte sich Graham gemeinsam mit einem republikanischen und zwei demokratischen Kollegen auf verschärfte Sanktionen gegen Russland geeinigt.
War noch im Amt
Ab 1994 war Graham Mitglied des Repräsentantenhauses. Seit 2003 vertrat er den Bundesstaat South Carolina im Senat. Seine aktuelle Amtszeit wäre regulär erst im Jänner 2027 zu Ende gegangen – er befand sich gerade mitten im Wahlkampf für eine Wiederwahl.
Der aus South Carolina stammende Graham war unter anderem häufiger Gast auf der Münchner Sicherheitskonferenz, in Februar trat er am Rande der Konferenz bei einer Großveranstaltung der iranischen Exil-Opposition auf.
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