Ukrainer lassen Russlands Öl-Raffinieren brennen

Die Ukrainer haben die Ölraffinerie in Sysran im russischen Gebiet Samara an der Wolga attackiert. In der Anlage sind mehrere große Brände zu sehen, wie das unabhängige Internetportal „Astra“ berichtet. Die Anlage war nicht zum ersten Mal attackiert worden, schon Ende Mai musste sie abgeschaltet werden – davor waren darin unter anderem Benzin, Diesel und Kerosin produziert worden. Neben der Raffinerie haben die ukrainiaschen Drohnen nach Angaben aus Kiew auch zehn weitere Öltanker und vier Fähren im Asowschen Meer getroffen.