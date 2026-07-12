Dorfkrieg im Ort vom „Bergdoktor“ eskaliert

Hundespaziergang mit fatalen Folgen

2022 erreichte der Nachbarschaftskrieg seinen blutigen Höhepunkt. Beim Abendspaziergang mit Dobermann „Eddy“ trafen die Olbrichs auf die Familie des Tiroler Schlagersängers Hansi Kiesler. Zunächst gerieten Carsten Olbrich und Kieslers Tochter verbal aneinander. Sie warf ihm vor, ständig Nachbarn anzuzeigen, er beleidigte ihr Aussehen. In diesem Moment soll Hansi Kiesler dazugekommen sein. Auf einem Handyvideo ist noch zu hören, wie er sagt: „Was willst du, du Oarschloch?“ Danach endet die Aufnahme abrupt.