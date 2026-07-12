Dorfkrieg im Ort vom „Bergdoktor“ eskaliert

Millionen kennen Ellmau als idyllische Heimat des „Bergdoktors“. Doch hinter der TV-Kulisse soll seit Jahren ein erbitterter Nachbarschaftskrieg toben. Wie der SPIEGEL berichtet, sprechen zwei deutsche Geschwister von Gewalt, Rufmord, Inzest-Gerüchten und Diskriminierung.
Wie das deutsche Nachrichtenmagazin „Spiegel“ berichtet, wurde der Fall jetzt öffentlich, nachdem sich die deutschen Geschwister Carsten (59) und Gabriele Olbrich mit einem dreiseitigen Brief an das Nachrichtenmagazin gewandt hatten. Darin schildern sie fast 20 Jahre voller Hass, Drohungen und Rufmord. „Wir leben als Deutsche in Österreich und werden massiv diskriminiert“, sagen die beiden.
Besonders schwer traf die Geschwister laut Bericht eine Internetseite, auf der ihnen ein inzestuöses Verhältnis und sogar Kindesmissbrauch unterstellt wurde. Ermittlungen verliefen ohne belastendes Ergebnis, der Ruf der beiden sei dennoch zerstört worden. An Flucht ist aber nicht zu denken: „Bevor ich wegziehe, muss man mich ermorden“, erklärt Carsten Olbrich.
Hundespaziergang mit fatalen Folgen
2022 erreichte der Nachbarschaftskrieg seinen blutigen Höhepunkt. Beim Abendspaziergang mit Dobermann „Eddy“ trafen die Olbrichs auf die Familie des Tiroler Schlagersängers Hansi Kiesler. Zunächst gerieten Carsten Olbrich und Kieslers Tochter verbal aneinander. Sie warf ihm vor, ständig Nachbarn anzuzeigen, er beleidigte ihr Aussehen. In diesem Moment soll Hansi Kiesler dazugekommen sein. Auf einem Handyvideo ist noch zu hören, wie er sagt: „Was willst du, du Oarschloch?“ Danach endet die Aufnahme abrupt.
Was anschließend geschah, schildern beide Seiten im SPIEGEL völlig unterschiedlich. Die Olbrichs behaupten, Kiesler habe sie Sekunden später brutal zusammengeschlagen. Laut Krankenhausbericht erlitten die Geschwister unter anderem einen Rippenbruch, einen Trommelfellriss, eine Gehirnerschütterung sowie zahlreiche Prellungen.
Kiesler weist diese Darstellung jedoch vehement zurück. Er behauptet, der Dobermann habe ihn attackiert, Carsten Olbrich sei dabei gestürzt und Gabriele Olbrich habe ihn an den Haaren gezogen. Er habe sich lediglich verteidigt. Das Strafverfahren endete schließlich gegen Zahlung einer Geldbuße von 1500 Euro. Doch der Streit schwelt bis heute weiter – und das Bergdoktor-Dorf bleibt tief gespalten.
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