Selbst eine Niederlage wäre aber verkraftbar, denn das Final-Ticket haben die Enten bereits gebucht. Am 25. Juli steht in der Südstadt erneut das Duell mit den Tirolerinnen an. „Das Ziel ist natürlich der erstmalige Titel“, hat die Spielmacherin klare Vorstellungen. Nach einer beeindruckenden Spielzeit mit nur einer Niederlage ist die Premieren-Meisterschaft auch durchaus im Bereich des Möglichen. „Wir haben uns über die Saison immer weiter gesteigert und sind zusammengewachsen. Wir haben uns selbst bewiesen, dass wir es schaffen können“, bleibt Gull optimistisch.