Die Salzburg Ducks stehen vor dem erfolgreichsten Kapitel ihrer Vereinsgeschichte. Während die Herren erstmals die Play-offs der Austrian Football League erreichten, greifen die Ladies sogar nach dem Grunddurchgangssieg. Mit einem Erfolg bei den Raiders Tirol wäre Platz eins erstmals perfekt.
Die Herren der Salzburg Ducks schafften in der Austrian Football League erstmals den Einzug in die Play-offs. Eine noch bessere Saison legen aber die Vereinskolleginnen in der AFL Division Ladies hin.
Iim letzten Spiel des Grunddurchgangs geht es am Sonntag bei den Raiders Tirol um Rang eins in der Tabelle. „Das wäre richtig cool, denn Erste waren wir bisher noch nie“, erklärte Quarterback Christina Gull.
Selbst eine Niederlage wäre aber verkraftbar, denn das Final-Ticket haben die Enten bereits gebucht. Am 25. Juli steht in der Südstadt erneut das Duell mit den Tirolerinnen an. „Das Ziel ist natürlich der erstmalige Titel“, hat die Spielmacherin klare Vorstellungen. Nach einer beeindruckenden Spielzeit mit nur einer Niederlage ist die Premieren-Meisterschaft auch durchaus im Bereich des Möglichen. „Wir haben uns über die Saison immer weiter gesteigert und sind zusammengewachsen. Wir haben uns selbst bewiesen, dass wir es schaffen können“, bleibt Gull optimistisch.
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