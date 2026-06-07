Neue Schutzzone: Drogenszene hat sich verlagert

Neuer Drogenhotspot in Margareten

Auch aus Rudolfsheim-Fünfhaus wird jetzt Ähnliches berichtet. In Margareten hat sich die Gegend rund um ein Hochhaus am Matzleinsdorfer Platz zu einem neuen Drogenhotspot entwickelt. Erste Rufe nach mehr Polizei werden laut. „In Margareten zeigen sich diese Herausforderungen unter anderem entlang des Gürtels, rund um den Matzleinsdorfer Platz sowie im Bereich einzelner U-Strab-Stationen. Dort kommt es immer wieder zu großstadttypischen Problemen im Zusammenhang mit Drogenhandel und Drogenkonsum sowie zu damit einhergehender Verunsicherung bei Anwohnern“, so Margaretens Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (Grüne).

Zurück in das Jedmayer-Grätzel. Zum Schluss herrscht bei Herrn und Frau W. dann noch so etwas wie Zweckoptimismus: „Wir wohnen schon seit über 50 Jahren hier, aber so schlimm wie in den letzten Monaten war es noch nie. Es kann jetzt also nur noch besser werden.