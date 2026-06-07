„Anderer Weg als Überfälle, Entführungen, Drogen“

Raus aus dem Müll! Ein Fußball-Projekt im WM-Veranstalterland Mexiko wurde von einer Oberösterreicherin initiiert, „Jugend Eine Welt“ unterstützt die Kinder und Jugendlichen ebenso wie Österreichs Double-Sieger!
Der Müll, ewiges Übel! Chimalhuacan, eine Vorstadt von Mexiko City, entstand auf einem ehemaligen See, der in den 1950er Jahren mit Mist zugeschüttet wurde. Bei 750.000 Einwohnern fallen täglich 700 Tonnen Haushaltsmüll an, seit der städtische Müllplatz 2021 geschlossen wurde, verschärfte sich die Abfallentsorgung massiv. Es gibt mindestens 15 illegale Müllabladeplätze – die Abfälle in Wohngebieten, von Schulen und nahe Entwässerungskanälen führen zu schweren Infektionsherden, erhöhen das Überschwemmungsrisiko. Der Alltag ist von Armut und Gewalt geprägt.
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