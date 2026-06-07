Wie Onlinehändler Niceshops Gigant Amazon trotzt

Mehr als 1000 Bewerbungen auf elf offene Stellen und Umsatzrekord von 169 Millionen Euro: Der steirische Onlinehändler Niceshops schwimmt gegen viele Trends der Wirtschaft. Welche Rolle dabei Vertrauen, Unternehmenskultur und die Rückkehr von Fachkräften in die Heimat spielen, überrascht.