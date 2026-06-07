So macht sich der KI-Chatbot als Fitnesscoach

Der Sommer steht vor der Tür. Die langen Tage und das warme Wetter heben die Stimmung und wecken unseren Bewegungsdrang. Die Motivation, mehr Sport zu treiben, ist vorhanden – warum also nicht die Künstliche Intelligenz bitten, einen persönlichen Trainingsplan für straffere Beine, Bauch und Po zu erstellen? Da die KI längst unseren Alltag mitprägt, erscheint die Idee, sie als digitalen Fitness-Coach zu nutzen, durchaus reizvoll.