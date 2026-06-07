Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Fit per Klick

So macht sich der KI-Chatbot als Fitnesscoach

„Krone“-Plus
07.06.2026 18:15
Die Idee, die KI als digitalen Fitness-Coach zu nutzen, ist durchaus reizvoll.
Die Idee, die KI als digitalen Fitness-Coach zu nutzen, ist durchaus reizvoll.(Bild: Prostock-Studio)
Porträt von Sonja Jakubowics
Von Sonja Jakubowics

Ein paar Klicks, ein paar Angaben – und schon entsteht ein Fitnessplan. Ganz ohne Trainer. Kann die künstliche Intelligenz wirklich ein ideales, personalisiertes Work-out für zu Hause erstellen? Das Ergebnis ist überraschend gut aufgebaut, hat aber durchaus seine Nachteile.

0 Kommentare

Der Sommer steht vor der Tür. Die langen Tage und das warme Wetter heben die Stimmung und wecken unseren Bewegungsdrang. Die Motivation, mehr Sport zu treiben, ist vorhanden – warum also nicht die Künstliche Intelligenz bitten, einen persönlichen Trainingsplan für straffere Beine, Bauch und Po zu erstellen? Da die KI längst unseren Alltag mitprägt, erscheint die Idee, sie als digitalen Fitness-Coach zu nutzen, durchaus reizvoll.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
„Krone“-Plus
07.06.2026 18:15
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schock in Australien
Dritte tödliche Hai-Attacke in nur drei Wochen
Eine sichtlich glückliche Dua Lipa beim Cocktailempfang am Freitagabend
„Nicht für Reiche“
Proteste gegen Dua Lipas Megahochzeit in Palermo
Hier detoniert gerade die Drohne in der rumänischen Hafenstadt.
Bedrohung durch Kreml
Rumänien: Seedrohnen nach Explosion entdeckt
Der Bär am Dienstag nach einer Attacke auf eine Person auf einem Firmengelände in Fukushima.
Entkam Jägern
„Schlauer“ Bär in Japan seit Tagen auf der Flucht
John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
215.399 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
131.108 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
104.410 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Niederösterreich
Jugendbande prügelt, bedroht Ticket-Kontrolleure
973 mal kommentiert
Am Bahnhof in Kreisbach wurde von Mitgliedern der „Straßenbande 187“ die Drohung (am Bild unten) ...
Innenpolitik
Ungustiösen Filz müssen wir anprangern
959 mal kommentiert
Gute Miene zum bösen Spiel machen? Im ORF wurden zu viele Stoppschilder ignoriert.
Innenpolitik
Mikl-Leitner: „SPÖ begreift Ernst der Lage nicht!“
653 mal kommentiert
Mikl-Leitner übt sanfte Kritik am Bund und klare an der SPÖ.
Mehr „Krone“-Plus
Sport Tv Logo
Laura Wienroither
Feier mit Pep Guardiola: Momente für die Ewigkeit
Sport Tv Logo
„Krone“ bei Team-Hotel
„Wer hier Lagerkoller bekommt, hat ein Problem“
Krone Plus Logo
Absatz verdreifacht
Anpfiff fürs Geschäft: TV-Handel profitiert von WM
Krone Plus Logo
Kabarett-Star Frank:
„Ich bin der Silbereisen unter den Opernsängern“
Krone Plus Logo
Schutz oder Abschuss?
Neues Wolfsgesetz vor der ersten Zerreißprobe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf