User sollen nicht für Kommentare anderer haften

Derzeit können Nutzer rechtlich belangt werden, wenn Dritte unter ihren Postings beleidigende Kommentare veröffentlichen – selbst dann, wenn sie diese gar nicht gesehen haben. Laut den NEOS können die Kosten pro Kommentar rasch bis zu 2000 Euro betragen. Betroffen seien Medien, Journalisten, öffentliche Personen, aber auch Privatpersonen. Viele würden deshalb die Kommentarfunktion deaktivieren.