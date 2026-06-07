Klub feiert Unterliga-Rückkehr nach 40 Jahren!

Das letzte „Krone“-Spiel der Runde der Saison 2025/26 – inklusive Fotostrecke – hatte es in sich. Denn in der Schlussrunde der 1. Klasse Mitte empfing Leader Schiefling Verfolger Afritz. Und die Gäste konnten sich noch zum Meister küren und feiern kommende Saison das Unterliga-Comeback.