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Mit 5:0-Erfolg

Klub feiert Unterliga-Rückkehr nach 40 Jahren!

Fußball Unterhaus
07.06.2026 20:59
Afritz kürte sich zum Meister in der 1. Klasse Mitte.
Afritz kürte sich zum Meister in der 1. Klasse Mitte.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Das letzte „Krone“-Spiel der Runde der Saison 2025/26 – inklusive Fotostrecke – hatte es in sich. Denn in der Schlussrunde der 1. Klasse Mitte empfing Leader Schiefling Verfolger Afritz. Und die Gäste konnten sich noch zum Meister küren und feiern kommende Saison das Unterliga-Comeback. 

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Alles war angerichtet für den großen Fight in der 1. Klasse Mitte! Leader Schiefling empfing in der Schlussrunde Verfolger Afritz. Und die Gäste fingen – angetrieben von 250 mitgereisten Fans – den Tabellenführer mit einem fulminanten 5:0 ab.

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