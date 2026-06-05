Linzer Softwarefirma macht ein Fünftel mehr Gewinn

Das Betriebsergebnis verbesserte sich im Jahresabstand um 17,8 Prozent von 13,3 auf knapp 15,7 Millionen Euro. Die EBIT-Marge stieg damit von 15,3 auf 17,4 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erhöhte sich leicht von 23,1 auf 23,5 Millionen Euro. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war das Geschäft mit wiederkehrenden Erlösen, das um 12,5 Prozent auf knapp 54,9 Millionen Euro zulegte und nun 61 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Der Mitarbeiterstand stieg leicht von 494 auf 505 Personen.