Sie spielen für das österreichische Nationalteam

Ein kurzes Klack und der Ball steigt hoch in den Himmel. Mehrere Männer stehen hintereinander, die Augen nach oben gerichtet. „Mein!“, ruft einer und sprintet los. Für einen Moment wirkt es so, als würde der Ball in seinen Händen landen. Doch der Abschlag ist zu hart, der Ball prallt ab und klatscht ins Gras.