Herr Kara-Mursa, wann ist Wladimir Putin am Ende?

Wladimir Kara-Mursa gilt als einer der gefährlichsten Gegner Wladimir Putins. Im großen „Krone“-Interview beschreibt er den russischen Präsidenten als „paranoiden Machthaber“, spricht über die wachsende Kriegsmüdigkeit in Russland und sagt, dass das Regime heute so schwach wie nie zuvor sei.
Wladimir Kara-Mursa gilt weltweit als einer der prominentesten russischen Oppositionellen. Er gehörte über Jahre zum engsten Kreis des 2015 ermordeten Regimekritikers Boris Nemzow und setzte sich international für Sanktionen gegen Vertreter des russischen Machtapparats ein. 2015 und 2017 überlebte Kara-Mursa nur knapp zwei Vergiftungsanschläge. Beide Male fiel er ins Koma und schwebte tagelang in Lebensgefahr.
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